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Финансы 12.05.2017 11:35

SOCAR в январе-апреле увеличила налоговые выплаты в госбюджет Азербайджана на 19%

Налоговые выплаты компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в госбюджет Азербайджана в январе-апреле 2017 года составили 530 млн 302 тыс. манатов, что на 19,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается в информации, размещенной на официальном сайте SOCAR.

В апреле объем налоговых отчислений компании в госбюджет составил 133 млн 659 тыс. манатов.

Платежи SOCAR в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) за январь-апрель 2017 года по отчислениям на обязательное социальное страхование составили 49 млн 515 тыс. манатов (рост на 9,8%), в том числе в апреле – 13 млн 247 тыс. манатов.

Как сообщалось, в 2016 году SOCAR выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму 1 млрд 395,421 млн манатов.

На 2017 год план для SOCAR по налоговым платежам в госбюджет определен на уровне 1 млрд 280 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: SOCAR, НАЛОГИ, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]