SOCAR в январе-апреле увеличила налоговые выплаты в госбюджет Азербайджана на 19%

Налоговые выплаты компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в госбюджет Азербайджана в январе-апреле 2017 года составили 530 млн 302 тыс. манатов, что на 19,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается в информации, размещенной на официальном сайте SOCAR.

В апреле объем налоговых отчислений компании в госбюджет составил 133 млн 659 тыс. манатов.

Платежи SOCAR в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) за январь-апрель 2017 года по отчислениям на обязательное социальное страхование составили 49 млн 515 тыс. манатов (рост на 9,8%), в том числе в апреле – 13 млн 247 тыс. манатов.

Как сообщалось, в 2016 году SOCAR выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму 1 млрд 395,421 млн манатов.

На 2017 год план для SOCAR по налоговым платежам в госбюджет определен на уровне 1 млрд 280 млн манатов.

Н.Аббасова