Кредитный портфель АИФ в 2016г сократился на 3%, чистая прибыль фонда увеличилась на 31%

Активы Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) на 1 января 2017 года составили 692 млн 83,339 тыс. манатов, что на 8% превышает показатель на конец 2015 года, отмечается в опубликованной аудированной финансовой отчетности фонда.

Кредитный портфель АИФ на начало текущего года равен 537 млн 486,894 тыс. манатов (спад за 2016 год на 3,4% - ИФ-Аз), объем депозитов, размещенных в банках – 38 млн 984,424 тыс. манатов (рост на 29%), остальное – другие виды активов.

Обязательства фонда на 1 января 2017 года оцениваются в 343 млн 949,753 тыс. манатов (спад на 1,7%), в том числе эмитированные ценные бумаги – 337 млн 501,623 тыс. манатов (спад на 1,8%).

Совокупный капитал АИФ на 31 декабря 2016 года равен 348 млн 133,586 тыс. манатов (рост на 19,6%), в том числе уставный капитал – 307 млн 238,671 тыс. манатов, суммарная нераспределенная чистая прибыль – 32 млн 133,586 тыс. манатов (рост на 28,13%).

По данным аудированной финотчетности, чистая прибыль АИФ за 2016 год составила 7 млн 53,99 тыс. манатов (рост на 30,6%).

АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 15%.

А.Ахундов