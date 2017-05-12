ЕС заинтересован в политическом урегулировании конфликта в Сирии - Могерини

Политическое урегулирование в Сирии необходимо для гарантии мира и стабильности в этой стране и в регионе в целом, заявила в интервью агентству BNS верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.
"Сирийскому конфликту исполнилось семь лет, его жертвами, прежде всего, являются гражданские лица (. . .) Мы нуждаемся в надежном политическом решении (этого конфликта - ИФ) для гарантии мира и стабильности в Сирии и регионе в целом", - сказала Ф.Могерини, отметив, что завершение этой войны является важнейшим приоритетом ЕС.
"В политическом плане мы поддерживали политический процесс под руководством ООН, особенно посредством нашей региональной инициативы и диалога с важными лицами в регионе", - сказала она.
По ее словам, политическое решение в Сирии должно быть процессом, которым управляли бы сирийцы и который мог бы поддерживать остальной регион.
"Политические переговоры должны вестись под руководством ООН и при поддержке эффективного обеспечения перемирия и неограниченного доступа для гуманитарной помощи", - сказала она.
"Мы также объединили широкую международную общественность, чтобы вновь заявить о нашей общей поддержке сирийцам, в том числе на период после конфликта", - сказала она.
По ее словам, в начале апреля в Брюсселе проводилась конференция о будущем Сирии и что блок является основным донором в пользу пострадавших от конфликта сирийцев. "Мы с начала конфликта выделили в пользу сирийских беженцев в Сирии и за рубежом 9,4 млрд евро в качестве гуманитарной помощи и помощи по развитию".
Ф.Могерини сказала BNS, что ЕС продолжает оказывать существенную политическую гуманитарную поддержку, чтобы помочь Сирии и ее народу достичь мира.
Ф.Могерини участвует в стартующей в пятницу в Таллинне конференции Леннарта Мери.
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