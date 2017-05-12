Избранный президент Франции Эмманюэль Макрон готов вести переговоры с заинтересованными членами основной французской консервативной партии "Республиканцы", заявил журналистам представитель главы государства Арно Леруа.

"Среди "Республиканцев" есть группа, которая говорит, что хочет приносить пользу стране. Мы ответственные люди, и мы открыты к обсуждениям", - сказал А.Леруа в эфире телеканала БФМ-ТВ.

Заявление представителя избранного президента последовало после того, как движение "Вперед, республика" опубликовало список кандидатов на парламентские выборы, среди которых - группа представителей партии социалистов.

Список кандидатов вызвал недовольство со стороны соратников Э.Макрона, в частности, со стороны центриста Франсуа Байру, отмечают местные СМИ.

Парламентские выборы пройдут во Франции в два тура 11 и 18 июня.