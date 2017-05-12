Турция усилила оборону на участке границы с сирийским районом Африн, контролируемом курдами

Флаги Сирии и России вывешены на севере сирийской провинции Алеппо в непосредственной близости от границы с Турцией, сообщило агентство "Анадолу".

Жители приграничных турецких селений Акчабаглар и Демирышык рассказали, что флаги вывешены по периметру границы в различных точках района Африн, контролируемого Отрядами народной самообороны сирийских курдов.

Агентство сообщило также, что турецкая армия усилила линию обороны на участке госграницы с Сирией.

Анкара считает, что Отряды народной самообороны сирийских курдов связаны с Рабочей партией Курдистана, которую в Анкаре считают террористической.

Африн - это один из трех кантонов сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии. О создании региона было объявлено 17 марта 2016 года. В настоящий момент в него входят три кантона: Джазира, Кобани и Африн.