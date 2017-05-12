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Регион 12.05.2017 13:02

Турция усилила оборону на участке границы с сирийским районом Африн, контролируемом курдами

Флаги Сирии и России вывешены на севере сирийской провинции Алеппо в непосредственной близости от границы с Турцией, сообщило агентство "Анадолу".

Жители приграничных турецких селений Акчабаглар и Демирышык рассказали, что флаги вывешены по периметру границы в различных точках района Африн, контролируемого Отрядами народной самообороны сирийских курдов.

Агентство сообщило также, что турецкая армия усилила линию обороны на участке госграницы с Сирией.

Анкара считает, что Отряды народной самообороны сирийских курдов связаны с Рабочей партией Курдистана, которую в Анкаре считают террористической.

Африн - это один из трех кантонов сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии. О создании региона было объявлено 17 марта 2016 года. В настоящий момент в него входят три кантона: Джазира, Кобани и Африн.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]