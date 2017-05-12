В Турции по делу о попытке путча задержаны более 55 человек, связанных со стамбульской фондовой биржей

Представители турецких властей задержали 57 бывших и нынешних сотрудников фондовой биржи Borsa Istanbul по подозрению в связях с организацией оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации путча 16 июля 2016 года, сообщает турецкое издание "Сабах".

Задержания прошли в шести турецких провинциях в рамках масштабной операции по выявлению лиц, связанных с Ф.Гюленом. В частности, полиция провела обыски по 110 адресам в Анкаре, Стамбуле, Гиресуне, Балыкесире, Кайсери и Бурсе.

Всего прокуратура выдала ордера на задержание 102 человек.

Турецкие СМИ также сообщают, что задержанные, по версии следствия, использовали шифрованное приложение для обмена сообщениями Bylock, которое, как утверждают следователи, специально разработали для своих целей сторонники Ф.Гюлена.

Задержанных также подозревают в переводе денежных средств в банк Asya, который может быть тесно связан с Ф.Гюленом.

Попытка военного переворота в Турции была совершена 16 июля прошлого года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре полагают, что за неудавшейся попыткой путча стоит проживающий в США мусульманский богослов Ф.Гюлен.

После путча власти Турции арестовали более 40 тыс. человек, а еще десятки тысяч были уволены.