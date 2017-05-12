В Риме прогремел взрыв, пострадавших нет

Взрыв прогремел близ почтового отделения в Риме недалеко от здания, в котором расположено учреждение ООН, сообщает в пятницу итальянский телеканал РАИ24.

По поступающим данным, сработало самодельное взрывное устройство, оставленное на стоянке почтового отделения.

Один автомобиль поврежден, пострадавших нет.

На место происшествия работают спасатели и взрывотехники.

Район происшествия оцеплен.