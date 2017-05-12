В Баку в 2018 году пройдет Конференция министров молодежи и спорта стран-членов ОИС

Конференция министров молодежи и спорта стран-членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) состоится в Баку в 2018 году, сообщил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

«Конференция министров молодежи и спорта стран-членов ОИС состоится в Азербайджане в 2018 году», - сказал А.Рагимов в ходе выступления в саммите молодых лидеров международной модели ОИС в Баку.

По его словам, Азербайджан придает особую значимость сотрудничеству с ОИС, направленному на интеллектуальное развитие мусульманской молодежи, как на национальном, так и международном уровне.

Ф.Исазаде