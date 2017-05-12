Архиерей впервые за сто лет совершил литургию в Эрмитаже

Первая после 1917 года литургия архиерейским чином была совершена в домовом храме (бывшем придворном соборе Спаса Нерукотворного) в Государственном Эрмитаже.
Богослужение возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий, сообщает в пятницу сайт Русской церкви.
В храме собрались студенты духовной академии и прихожане храма из числа сотрудников Эрмитажа.
На богослужении вознесли молитвы об упокоении великих государей, императоров и императриц, почивших руководителей и сотрудников музея, а также о здравии нынешнего руководства и всех трудящихся в Эрмитаже.
Архиепископ Амвросий и настоятель храма Спаса Нерукотворного протоиерей Владимир Сорокин поблагодарили директора Эрмитажа Михаила Пиотровского за приглашение и возможность совершать богослужения в домовом храме музея.
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