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СНГ 12.05.2017 13:48

Архиерей впервые за сто лет совершил литургию в Эрмитаже

Первая после 1917 года литургия архиерейским чином была совершена в домовом храме (бывшем придворном соборе Спаса Нерукотворного) в Государственном Эрмитаже.

Богослужение возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий, сообщает в пятницу сайт Русской церкви.

В храме собрались студенты духовной академии и прихожане храма из числа сотрудников Эрмитажа.

На богослужении вознесли молитвы об упокоении великих государей, императоров и императриц, почивших руководителей и сотрудников музея, а также о здравии нынешнего руководства и всех трудящихся в Эрмитаже.

Архиепископ Амвросий и настоятель храма Спаса Нерукотворного протоиерей Владимир Сорокин поблагодарили директора Эрмитажа Михаила Пиотровского за приглашение и возможность совершать богослужения в домовом храме музея.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ЭРМИТАЖ, БОГОСЛУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]