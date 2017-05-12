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Дальнее зарубежье 12.05.2017 14:04

Власти Таиланда пригрозили "Фейсбуку" судом за публикации с критикой короля

Власти Таиланда призвали компанию "Фейсбук" заблокировать информацию, критикующую короля страны Маху Вачиралонгкона, а также выразили готовность инициировать уголовное расследование в случае неповиновения, сообщила в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, ранее "Фейсбук" уже заблокировал некоторые страницы, которые правительство Таиланда сочло не соответствующими законодательству королевства. Тем не менее, более 130 подобных страниц и публикаций все еще доступны пользователям в Таиланде.

Власти Таиланда дали компании время до 16 мая, чтобы заблокировать оставшиеся материалы и сделать их недоступными для пользователей в стране.

Би-би-си напоминает, что в Таиланде действуют строгие законы, согласно которым любая критика в адрес монарха может повлечь судебное преследование.

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Тэги: ТАИЛАНД, ФЕЙСБУК, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]