Власти Таиланда призвали компанию "Фейсбук" заблокировать информацию, критикующую короля страны Маху Вачиралонгкона, а также выразили готовность инициировать уголовное расследование в случае неповиновения, сообщила в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, ранее "Фейсбук" уже заблокировал некоторые страницы, которые правительство Таиланда сочло не соответствующими законодательству королевства. Тем не менее, более 130 подобных страниц и публикаций все еще доступны пользователям в Таиланде.

Власти Таиланда дали компании время до 16 мая, чтобы заблокировать оставшиеся материалы и сделать их недоступными для пользователей в стране.

Би-би-си напоминает, что в Таиланде действуют строгие законы, согласно которым любая критика в адрес монарха может повлечь судебное преследование.