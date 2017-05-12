Торговый дом Азербайджана в Беларуси откроется в конце мая

Открытие Торгового дома Азербайджана в Беларуси состоится в Минске в конце мая, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"26 мая делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым посетит Беларусь для участия в открытии Торгового дома", - отметили в ведомстве.

В Торговом доме будет организована постоянная выставка продукции азербайджанского производства.

А.Ахундов