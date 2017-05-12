V Исламиада пройдет в Турции в 2021 году

V Игры Исламской солидарности пройдут в 2021 году в Турции, заявил турецкий министр молодежи и спорта Акиф Чагатай Кылыч журналистам в Баку в пятницу.

По его словам, решение о проведении следующей Исламиады в Турции принято в пятницу в Баку на первом заседании министров молодежи и спорта Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ОИС).

Министр отметил, что в пятницу также принято решение об объявлении 3 сентября Днем Молодежи стран ОИС.

IV Игры Исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.

Ф.Исазаде