V Исламиада пройдет в Турции в 2021 году

V Игры Исламской солидарности пройдут в 2021 году в Турции, заявил турецкий министр молодежи и спорта Акиф Чагатай Кылыч журналистам в Баку в пятницу.
По его словам, решение о проведении следующей Исламиады в Турции принято в пятницу в Баку на первом заседании министров молодежи и спорта Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ОИС).
Министр отметил, что в пятницу также принято решение об объявлении 3 сентября Днем Молодежи стран ОИС.
IV Игры Исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.
Ф.Исазаде
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