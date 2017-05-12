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Спорт 12.05.2017 13:09

V Исламиада пройдет в Турции в 2021 году

V Игры Исламской солидарности пройдут в 2021 году в Турции, заявил турецкий министр молодежи и спорта Акиф Чагатай Кылыч журналистам в Баку в пятницу.

По его словам, решение о проведении следующей Исламиады в Турции принято в пятницу в Баку на первом заседании министров молодежи и спорта Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ОИС).

Министр отметил, что в пятницу также принято решение об объявлении 3 сентября Днем Молодежи стран ОИС.

IV Игры Исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИСЛАМИАДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]