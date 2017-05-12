Азербайджанская делегация во главе с министром экономики примет участие в Пекинском форуме «Один пояс - один путь»

Делегация во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым примет 14 мая участие в Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в Пекине в рамках инициативы «Один пояс и один путь», отмечается в сообщении ведомства.
"В форуме примут участие главы государств и правительств 28 стран, представители государственного и частного секторов 110 стран, инвесторы, представители более 60 международных организаций", - отмечается в сообщении.
Китай в 2013 году объявил об инициативе «Один пояс — один путь», направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии для создания торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.
Азербайджан является участником проекта «Один пояс - один путь». Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Китая по совместному поощрению создания «Экономического пояса Шелкового пути» был подписан в рамках государственного визита президента Ильхама Алиева в Китай в декабре 2015 года.
А.Ахундов
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