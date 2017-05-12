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Бизнес и законодательство 12.05.2017 13:18

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики примет участие в Пекинском форуме «Один пояс - один путь»

Делегация во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым примет 14 мая участие в Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в Пекине в рамках инициативы «Один пояс и один путь», отмечается в сообщении ведомства.

"В форуме примут участие главы государств и правительств 28 стран, представители государственного и частного секторов 110 стран, инвесторы, представители более 60 международных организаций", - отмечается в сообщении.

Китай в 2013 году объявил об инициативе «Один пояс — один путь», направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии для создания торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

Азербайджан является участником проекта «Один пояс - один путь». Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Китая по совместному поощрению создания «Экономического пояса Шелкового пути» был подписан в рамках государственного визита президента Ильхама Алиева в Китай в декабре 2015 года.

А.Ахундов

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Тэги: ПУТЬ, ШЕЛКОВЫЙ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]