ЕС работает над укреплением обороны, лидерам стран вскоре представят пакет соответствующих инициатив - Могерини

Работа по укреплению политики Евросоюза в сфере обороны и безопасности успешно продолжается, в ближайшее время лидерам ЕС будет представлен пакет инициатив в этой области, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

"Мы начали этот процесс с принятия глобальной стратегии ЕС в области внешней политики и политики безопасности в конце июня и быстро продвинулись в ее осуществлении по вопросам безопасности и обороны", - сказала Ф.Могерини в интервью агентству BNS.

Она напомнила, что в марте 27 стран ЕС, за исключением Великобритании, приняли первые касающиеся оперативного уровня шаги для создания главного штаба военного планирования и руководства.

Глава дипломатической службы ЕС сказала, что в 60-ю годовщину Римских договоров лидеры ЕС приняли обязательство действовать последовательно и продолжать сотрудничество в области обороны и безопасности Европы.

"На данный момент у нас имеется пакет инициатив, который почти готов для передачи Европейскому совету. Он включает положения договоров, которые никогда ранее не использовались", - отметила Ф.Могерини.

По ее словам, страны-члены могут во второй половине года попытаться подготовить скоординированный ежегодный обзор вопросов в области в обороны, чтобы помочь друг другу лучше сотрудничать в рамках планирования инвестиций в оборону.

"Вслед за этим мы могли бы приступить к постоянному структурированному сотрудничеству (PESCO), которое позволяет группе стран-членов, которые хотят и готовы к этому, теснее сотрудничать в области военных проектов и инициатив", - сказала Ф.Могерини.

По ее словам, ЕС также планирует заняться устранением некоторых препятствий, которые до сих пор не позволяли использовать боевые группы на практике, даже когда существовала потребность в этом и возможность.

Ф.Могерини участвует в стартующей в пятницу в Таллине конференции о мировом кризисе доверия. Эстонию 12-14 мая посетит ряд зарубежных высокопоставленных политических деятелей в связи с участием в конференции "Перед рассветом темнее всего? Война за доверие и как ее выиграть". Конференция будет посвящена реальным кризисам мирового сообщества и поискам возможностей их преодоления, сообщили организаторы мероприятия.

Из зарубежных гостей в конференции примут участие президент Финляндии Саули Ниинистё, Ф.Могерини, бывший премьер-министр Италии Энрико Летта, министр по европейским делам Италии Сандро Гоци, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, заместитель премьера Турции Мехмет Шимшек, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер и другие.