Киргизский премьер в связи с гибелью 24 человек под оползнем объявил выговор трем министрам за халатность

Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил выговор главам МЧС, Минфина и Минтранса за недостаточную работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в республике.

Как сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Киргизии, на прошедшем в пятницу заседании киргизского кабинета министров премьер раскритиковал и назвал халатной деятельность госорганов в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"По итогам заседания С.Жээнбеков объявил выговор главе МЧС Кубатбеку Боронову, министру транспорта и дорог Жамшитбеку Калилову и министру финансов Адылбеку Касымалиеву, а также руководителям Ошской области (юг Киргизии), где недавно сошел оползень", - сказал собеседник агентства.

Помимо этого, замечания объявлены министрам здравоохранения, образования и труда и соцразвития.

Выступая на заседании правительства, С.Жээнбеков заявил, что "деятельность государственных органов и местных органов власти по принятию мер, направленных на недопущение тяжких последствий от чрезвычайных ситуаций, является недостаточной".

"Анализ хронологии произошедших событий показывает, что именно халатное отношение руководителей и работников МЧС, аппарата полномочного представителя правительства в Ошской области, местной администрации Узгенского района и других должностных лиц привели к трагическим последствиям", - подчеркнул премьер.

Он подверг критике деятельность МЧС, Минтранса и Минфина, назвав их работу недостаточной, и предупредил руководителей государственных органов и местных властей о необходимости неукоснительного и своевременного выполнения мер в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Огромный оползень сошел рано утром 29 апреля в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии), накрыв шесть жилых домов. Жертвами стихии стали 24 человека.

В селе Аюу проживает 1308 человек, там насчитывается 254 домохозяйства. По данным местных властей, за несколько дней до стихийного бедствия жителей села предупредили о высоких рисках схода оползня, а в марте текущего года они получили предписания об отселении, но остались в своих домах.

По данным МЧС, сельская управа Зергер Узгенского района Ошской области, где расположено пострадавшее село Аюу, является одним из самых опознеопасных участков в республике. В 1995 году в этой сельской управе Зергер под оползнем погибли 58 человек