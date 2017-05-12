Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8509 RUR   0.0298 GBR   2.1946 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.83 Brent   50.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 16° Завтра 13° 22° 14 Май 15° 24° 15 Май 14° 24°

СНГ 12.05.2017 14:33

Киргизский премьер в связи с гибелью 24 человек под оползнем объявил выговор трем министрам за халатность

Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил выговор главам МЧС, Минфина и Минтранса за недостаточную работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в республике.

Как сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Киргизии, на прошедшем в пятницу заседании киргизского кабинета министров премьер раскритиковал и назвал халатной деятельность госорганов в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"По итогам заседания С.Жээнбеков объявил выговор главе МЧС Кубатбеку Боронову, министру транспорта и дорог Жамшитбеку Калилову и министру финансов Адылбеку Касымалиеву, а также руководителям Ошской области (юг Киргизии), где недавно сошел оползень", - сказал собеседник агентства.

Помимо этого, замечания объявлены министрам здравоохранения, образования и труда и соцразвития.

Выступая на заседании правительства, С.Жээнбеков заявил, что "деятельность государственных органов и местных органов власти по принятию мер, направленных на недопущение тяжких последствий от чрезвычайных ситуаций, является недостаточной".

"Анализ хронологии произошедших событий показывает, что именно халатное отношение руководителей и работников МЧС, аппарата полномочного представителя правительства в Ошской области, местной администрации Узгенского района и других должностных лиц привели к трагическим последствиям", - подчеркнул премьер.

Он подверг критике деятельность МЧС, Минтранса и Минфина, назвав их работу недостаточной, и предупредил руководителей государственных органов и местных властей о необходимости неукоснительного и своевременного выполнения мер в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Огромный оползень сошел рано утром 29 апреля в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии), накрыв шесть жилых домов. Жертвами стихии стали 24 человека.

В селе Аюу проживает 1308 человек, там насчитывается 254 домохозяйства. По данным местных властей, за несколько дней до стихийного бедствия жителей села предупредили о высоких рисках схода оползня, а в марте текущего года они получили предписания об отселении, но остались в своих домах.

По данным МЧС, сельская управа Зергер Узгенского района Ошской области, где расположено пострадавшее село Аюу, является одним из самых опознеопасных участков в республике. В 1995 году в этой сельской управе Зергер под оползнем погибли 58 человек

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ОПОЛЗЕНЬ, МИНИСТРЫ, ВЫГОВОР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]