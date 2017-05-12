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СНГ 12.05.2017 14:48

Додон призвал Европарламент прекратить финансирование Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон просит Европейский парламент (ЕП) блокировать финансирование своей страны.

"Я не так часто приветствую решения европейских партнеров. На этот раз я хочу приветствовать решение Европарламента и поблагодарить за это", - сказал И.Додон журналистам в пятницу в парламенте, комментируя решение ЕП отложить принятие решения о выделении Молдавии дополнительных 100 млн евро на 2017-2018 год.

Он отметил, что ни у него лично, ни у пропрезидентской Партии социалистов нет хороших отношений с Европейской Народной партией, которая повлияла на принятие этого решения.

"Я хочу приветствовать его и поблагодарить. Потому что, если не будет внешнего финансирования для этой правящей коалиции и для этого правительства, то досрочные выборы будут раньше. Поэтому я хочу поддержать этот жест и призываю, чтобы это были не просто заявления", - сказал И.Додон.

По его словам, он хотел бы, чтобы европейские партнеры "блокировали финансирование для этой власти". "В этом случае досрочные парламентские выборы состоятся раньше", - добавил президент Молдавии.

Он подчеркнул, что выступает за досрочные выборы с 2014 года и будет выступать и в дальнейшем.

"Я от этого не отказываюсь, и воспользуюсь первой же возможностью, чтобы распустить парламент и назначить дату досрочных выборов", - заявил И.Додон.

Как сообщалось, Европейский парламент отложил в пятницу принятие решения о выделении Молдавии 100 млн евро. Это связано с тем, что Европарламент не поддерживает намерение властей Молдавии изменить избирательную систему в стране без учета мнения оппозиции, которая выступает против этого. Представители Брюсселя заявили, что "Европарламент готов выделить деньги, но только при условии соблюдения демократических норм при изменении избирательной системы в Молдавии".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ


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