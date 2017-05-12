Поставки американского оружия курдам повредит отношениям Анкары и Вашингтона - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение США об отправке вооружения отрядам сирийских курдов, которых Анкара считает террористами, отрицательно скажется на отношениях Анкарой и Вашингтона, сообщила в пятницу газета "Хюрриет".
"Одна террористическая организация не может быть уничтожена другой террористической организацией", - приводит издание слова президента, который имел в виду курдские отряды народной самообороны (ОНС), борющиеся с боевиками группировки "Исламское государство".
Турецкий президент напомнил, что курдские военизированные формирования представляют угрозу безопасности Турции. "В этом регионе нет угрозы ни для США, ни для России. Существует угроза нам и нашему народу. Если они хотят оказать поддержку, мы являемся союзниками с США в НАТО. Мы не думаем, что США будут выглядеть хорошо рядом с террористами", - подчеркнул Р.Т.Эрдоган.
Ранее сообщалось, что поставки будут включать боеприпасы, стрелковое оружие, пулеметы, станковые пулеметы, строительную технику, бульдозеры и бронированные машины. "США постараются впоследствии вернуть оборудование", - подчеркнул представитель Пентагона.
Кроме того, источники в США сообщили, что получили заверения курдов, что те покинут Ракку, которая после боевых действий будет управляться сирийской оппозицией. Сроки поставок вооружения пока не известны, отмечается в сообщении.
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