КНДР требует выдать главу южнокорейской разведки за участие в организации покушения на Ким Чен Ына

Власти КНДР потребовали выдачи директора Национального агентства разведки (НАР) Ли Бён Хо, которого в числе прочих Пхеньян подозревает в попытке убийства северокорейского лидера Ким Чен Ына.
"США и Южной Корее следует незамедлительно арестовать всех организаторов, участников и последователей чрезвычайно крупного спонсируемого государством террористического преступления против высшего руководства КНДР и передать их (КНДР - ИФ)", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
По версии Пхеньяна, в заговоре с целью убийства Ким Чен Ына принимала участие террористическая группа, поддерживаемая ЦРУ и южнокорейской разведкой. Эта группа якобы просочилась на территорию КНДР, чтобы устранить Ким Чен Ына с помощью взрывного устройства или токсина (биохимического отравляющего вещества).
В списке подозреваемых фигурируют четыре человека, включая Ли Бён Хо. Еще один участник предполагаемого заговора - гражданин КНДР по имени Ким, работник деревообрабатывающей отрасли. По данным следствия, сотрудники ЦРУ и НАР завербовали его в России в 2014 году, а затем передали ему в общей сложности $20 тыс. и спутниковый передатчик.
В свою очередь, в центральной прокуратуре КНДР обещали "жестко наказать организаторов спонсируемого государством терроризма и их приспешников".
В Пхеньяне пригрозили ответными мерами против разведывательных служб США и Южной Кореи, но не уточнили, о каких именно действиях идет речь.
В Сеуле ранее отвергли обвинения Пхеньяна и назвали их беспочвенными. Южнокорейские СМИ напоминают, что на этой неделе новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал бывшего сотрудника НАР Со Хуна следующим главой этой спецслужбы. Однако вплоть до одобрения кандидатуры парламентом Ли Бён Хо продолжит руководство НАР.
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