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Дальнее зарубежье 12.05.2017 15:13

Новый президент Южной Кореи отменил введенные его предшественницей учебники по истории

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял решение упразднить государственные школьные учебники по истории, которые были введены администрацией бывшей главы государства Пак Кын Хе, сообщают в пятницу западные СМИ.

"В рамках усилий по нормализации исторического образования президент приказал отменить использование этих одобренных властями учебников по истории", - сказал представитель президента Юн Ен Чан.

По его словам, эти учебники "символизируют устаревшее и однобокое историческое образование".

"Историческое образование не должно больше использоваться в политических целях", - добавил Юн Ен Чан.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, УЧЕБНИКИ, ИСТОРИЯ, УПРАЗДНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]