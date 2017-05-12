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Регион 12.05.2017 15:32

Оппозиция требует запретить правящей партии Армении участвовать в выборах мэра Еревана

Представители оппозиционного блока "Елк" обратились в Центральную избирательную комиссию Армении с требованием запретить правящей Республиканской партии участвовать в выборах мэра Еревана 14 мая.

По словам представителя оппозиционного блока Артака Зейналяна, поводом для обращения в ЦИК послужила раздача представителями правящей партии "предвыборных взяток".

"Вчера мы обнаружили в одном из штабов, что представители Республиканской партии раздают предвыборные взятки и бюллетени для голосования", - сказал А.Зейналян журналистам в пятницу.

В выборах мэра Еревана участвуют три политические силы. Кандидатами от Республиканской партии является действующий мэр Тарон Маргарян, от оппозиционного блока "Елк" Никол Пашинян, от оппозиционной партии "Еркир цирани" - Заруи Постанджян.

На выборах в парламент Армении 2 апреля блок "Елк" набрал почти 8% голосов, став третьей представленной в законодательном органе республики политсилой.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, ВЫБОРЫ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]