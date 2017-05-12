Оппозиция требует запретить правящей партии Армении участвовать в выборах мэра Еревана

Представители оппозиционного блока "Елк" обратились в Центральную избирательную комиссию Армении с требованием запретить правящей Республиканской партии участвовать в выборах мэра Еревана 14 мая.

По словам представителя оппозиционного блока Артака Зейналяна, поводом для обращения в ЦИК послужила раздача представителями правящей партии "предвыборных взяток".

"Вчера мы обнаружили в одном из штабов, что представители Республиканской партии раздают предвыборные взятки и бюллетени для голосования", - сказал А.Зейналян журналистам в пятницу.

В выборах мэра Еревана участвуют три политические силы. Кандидатами от Республиканской партии является действующий мэр Тарон Маргарян, от оппозиционного блока "Елк" Никол Пашинян, от оппозиционной партии "Еркир цирани" - Заруи Постанджян.

На выборах в парламент Армении 2 апреля блок "Елк" набрал почти 8% голосов, став третьей представленной в законодательном органе республики политсилой.