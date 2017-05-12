В Австрии неизвестный захватил банк

Неизвестный в пятницу утром захватил отделение банка в населенном пункте Эрпфендорф в федеральной земле Тироль в Австрии, сообщает австрийская газета "Курир".

По имеющейся в распоряжении полиции информации, налетчик взял в заложники одного человека.

При этом неизвестно, вооружен ли налетчик.

Из отделения банка была проведена эвакуация, и строение в настоящий момент оцеплено. Местное отделение полиции в связи с инцидентом сформировало кризисный штаб. На место событий направлено подразделение спецназа.