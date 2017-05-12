AzerGold планирует создать ERP-систему

ЗАО «AzerGold» отбирает компанию для создания ERP-системы (ERP — организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
Отборы проводятся методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере – 200 манат.
Тендерные предложения компаний принимаются до 29 июня 2017 года. Тендерная процедура состоится 30 июня.
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
В 2016 году «AzerGold» завершил процесс получения лицензий и разрешений, необходимых для ведения деятельности на рудных месторождениях. В частности, 23 декабря 2016 года общество получило лицензию на ведение горнорудных работ и на бурение.
Н.Аббасова
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