Африка будет в центре внимания Совета ЕС по иностранным делам 15 мая, дебаты ожидаются по ситуации на Африканском Роге, заявил журналистам в пятницу в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

Он напомнил о прошедшей 11 мая в Лондоне конференции по Сомали, в которой принимала участие глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

По его словам, речь пойдет также о Южном Судане. "Очевидно, что вызовы там многочисленны: разоружение, доступ гуманитарной помощи, а также все инициативы Африканского союза и соседей Южного Судана по стабилизации обстановки в стране", - пояснил источник, добавив, что положение продолжает ухудшаться.

Затем, продолжил собеседник СМИ, состоится дискуссия об отношениях Евросоюз - Африка в перспективе будущего тематического саммита. Разговор будет идти о приоритетах взаимодействия с африканскими странами.

"Я хотел бы подчеркнуть один аспект: мы не будем особенно сосредоточиваться на миграции. Конечно, миграция - это важная тема, но наши отношения (с Африкой - ИФ) простираются гораздо шире", - отметил чиновник Евросоюза.

Он также выделил вопрос о "Восточном партнерстве" в связи с июньской министерской встречей в Люксембурге и саммитом с участниками программы в ноябре. "В понедельник состоятся своего рода подготовительные дебаты к саммиту", - сказал чиновник ЕС.

Приоритетами для обсуждения на министерской встрече в Люксембурге он назвал экономическое развитие, управление, энергетическую эффективность, окружающую среду, транспорт, контакты между народами.

В связи с развитием событий в Венесуэле вниманию министров будет предложен проект заключения по обстановке в этой стране. "К сожалению, были погибшие. Мы выразим соболезнования семьям всех жертв. Важно, чтобы все стороны отказались от насилия и уважали права человека", - подчеркнул источник.

Он добавил, что в стране находятся граждане ЕС, которые страдают от эскалации насилия, и главы МИД стран Евросоюза призовут правительство Венесуэлы позаботиться об их безопасности.

Министры иностранных дел рассмотрят ход выполнения европейской глобальной стратегии безопасности и обороны.

Источник сообщил, что на следующей неделе эту тему будут обсуждать главы МИД (15 мая) и министры обороны (18 мая). Ожидается, что заключения будут приняты после встречи министров обороны, но это будут выводы из дискуссий обоих советов.