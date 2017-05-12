Первой зарубежной поездкой нового президента Франции станет визит в Берлин - правительство ФРГ

Избранный президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник проведет в Берлине встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщил в пятницу представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

Германские СМИ напоминают, что этот визит станет первой зарубежной поездкой для Э.Макрона на посту президента.

Передача полномочий главы государства от Франсуа Олланда Э.Макрону состоится в Париже 14 мая.