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Дальнее зарубежье 12.05.2017 16:02

Первой зарубежной поездкой нового президента Франции станет визит в Берлин - правительство ФРГ

Избранный президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник проведет в Берлине встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщил в пятницу представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

Германские СМИ напоминают, что этот визит станет первой зарубежной поездкой для Э.Макрона на посту президента.

Передача полномочий главы государства от Франсуа Олланда Э.Макрону состоится в Париже 14 мая.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ФРГ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]