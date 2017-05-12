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Дальнее зарубежье 12.05.2017 18:03

Эстония как страна-председатель Евросоюза будет добиваться повышения военных возможностей ЕС

Эстония во время своего председательства в Евросоюзе планирует финансировать военные миссии ЕС, заявил премьер-министр Юри Ратас.

"Как страна-председатель мы будет работать во имя того, чтобы повысить военные возможности Европейского союза, например, через сообща финансируемые военные миссии", - сказал Ю.Ратас на встрече с верховным представителем по внешней политике и политике безопасности ЕС Федерикой Могерини в пятницу.

Он отметил, что "важно поддерживать восточных партнеров ЕС и государства на Западных Балканах, осуществлять хорошие трансатлантические связи и общаться на высоком уровне с государствами Латинской Америки".

Ю.Ратас и Ф.Могерини обсудили вопросы, связанные с проведением саммита Восточного партнерства ЕС, который состоится 25 ноября в Брюсселе, в который входят Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина и Белоруссия.

Между тем, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и Ф.Могерини на встрече обсудили вопросы внутреннего развития Евросоюза и роли сообщества в мире. Стороны затронули вопросы положения дел в Сирии и на Украине, а также роль России в этих конфликтах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"Европейский союз должен стать внутренне более крепким и уверенным в себе, тогда и вовне наше слово будет иметь больший вес", - считает президент Эстонии.

10 мая правительство Эстонии провело выездное заседание в Брюсселе, на котором была одобрена программа деятельности во время председательства в ЕС во второй половине нынешнего года. Члены правительства также встретились с Европейской комиссией, министры ознакомили ее с планами и приоритетами в их сферах деятельности.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЕС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]