Эстония как страна-председатель Евросоюза будет добиваться повышения военных возможностей ЕС

Эстония во время своего председательства в Евросоюзе планирует финансировать военные миссии ЕС, заявил премьер-министр Юри Ратас.
"Как страна-председатель мы будет работать во имя того, чтобы повысить военные возможности Европейского союза, например, через сообща финансируемые военные миссии", - сказал Ю.Ратас на встрече с верховным представителем по внешней политике и политике безопасности ЕС Федерикой Могерини в пятницу.
Он отметил, что "важно поддерживать восточных партнеров ЕС и государства на Западных Балканах, осуществлять хорошие трансатлантические связи и общаться на высоком уровне с государствами Латинской Америки".
Ю.Ратас и Ф.Могерини обсудили вопросы, связанные с проведением саммита Восточного партнерства ЕС, который состоится 25 ноября в Брюсселе, в который входят Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина и Белоруссия.
Между тем, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и Ф.Могерини на встрече обсудили вопросы внутреннего развития Евросоюза и роли сообщества в мире. Стороны затронули вопросы положения дел в Сирии и на Украине, а также роль России в этих конфликтах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.
"Европейский союз должен стать внутренне более крепким и уверенным в себе, тогда и вовне наше слово будет иметь больший вес", - считает президент Эстонии.
10 мая правительство Эстонии провело выездное заседание в Брюсселе, на котором была одобрена программа деятельности во время председательства в ЕС во второй половине нынешнего года. Члены правительства также встретились с Европейской комиссией, министры ознакомили ее с планами и приоритетами в их сферах деятельности.
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