В Пакистане прогремел взрыв, 10 человек погибли, пострадал вице-спикер парламента

10 человек погибли в пятницу в результате сильного взрыва, который прогремел в пакистанской провинции Белуджинстан, сообщил в эфире телеканала Гео представитель полиции.

По данным полицейских, в результате взрыва много людей ранены. Об их числе не сообщается, однако уже известно, что среди них заместитель председателя верхней палаты парламента Пакистана маулана Абдул Гафур Хайдари, автомобиль которого вероятно и был целью нападения.

Пока неизвестно, по какой причине произошел взрыв - сработало взрывное устройство или нападение совершил смертник.