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Дальнее зарубежье 12.05.2017 14:39

В Пакистане прогремел взрыв, 10 человек погибли, пострадал вице-спикер парламента

10 человек погибли в пятницу в результате сильного взрыва, который прогремел в пакистанской провинции Белуджинстан, сообщил в эфире телеканала Гео представитель полиции.

По данным полицейских, в результате взрыва много людей ранены. Об их числе не сообщается, однако уже известно, что среди них заместитель председателя верхней палаты парламента Пакистана маулана Абдул Гафур Хайдари, автомобиль которого вероятно и был целью нападения.

Пока неизвестно, по какой причине произошел взрыв - сработало взрывное устройство или нападение совершил смертник.

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Тэги: ПАКИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]