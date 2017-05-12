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Социум 12.05.2017 15:03

Размер выходного пособия в Азербайджане будет привязан к трудовому стажу работника

Поправки в трудовое законодательство, предусматривающие привязку размера выходных пособий работника в зависимости от трудового стажа, рассмотрены в пятницу на заседании комитета по социальной политике парламента Азербайджана.

Согласно предлагаемым поправкам, уведомления об увольнении и размеры выходных пособий впредь будут привязаны к трудовому стажу.

В частности, изменения в пункт 3.1 статьи 77 Трудового кодекса определяют порядок уведомления работника о расторжении трудового договора при уменьшении численности работников на предприятии или сокращении штатов (в соответствии с пунктом b статьи 70 Кодекса). Если трудовой стаж работника не превышает одного года, то работодатель должен уведомить его о расторжении контракта как минимум за две календарные недели. Если стаж сотрудника равен от 1 до 5 лет, то уведомление должно быть сделано не менее чем за 4 календарные недели, при стаже от 5 до 10 лет – не менее 6 недель, при стаже более 10 лет – не менее 9 недель.

Согласно действующему трудовому законодательству, работник должен быть официально уведомлен работодателем не менее чем за два месяца в случае уменьшения численности работников или сокращения штатов.

Поправки в пункт 3.3 статьи 77 кодекса привязывают выходные пособия к трудовому стажу работника. Так, если рабочий стаж сокращаемого работника (в соответствии с пунктами a и b статьи 70 Кодекса) составляет до одного года, то размер выходного пособия должен быть эквивалентен среднемесячной зарплате (работника - ИФ). Если рабочий стаж составляет от одного года до пяти лет – как минимум 1,4 размера среднемесячной зарплаты; от 5 до 10 лет – как минимум 1,7 размера среднемесячной зарплаты; более 10 лет – в двукратном размере от среднемесячной зарплаты.

Действующее в настоящее время законодательство предусматривает выплату выходного пособия на сумму не менее двукратного размера среднемесячной зарплаты работника.

Поправки по итогам заседания парламентского комитета рекомендованы на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.

Р.Бабаев

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Тэги: ТРУД, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПОПРАВКИ


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