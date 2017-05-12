Страны НАТО ратифицировали протокол о членстве Черногории в альянсе

Все 28 стран-членов НАТО ратифицировали протокол о вступлении в альянс Черногории, сообщило правительство этой балканской страны.

"Протокол о вступлении ратифицирован. Спасибо всем союзникам и партнерам!" - написало правительство Черногории в "Твиттере".

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. После его ратификации всеми 28 государствами-членами Черногория сможет стать полноправным членом альянса.

Парламент Черногории одобрил закон о членстве республики в НАТО 28 апреля.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 31 марта, что, согласно его ожиданиям, все страны-члены альянса завершат ратификацию протокола о вступлении Черногории в НАТО в июне этого года.

Ранее на этой неделе премьер Черногории Душко Маркович сообщил, что его страна официально станет 29-м членов НАТО 5 июня.

МИД РФ в связи с решением о вступлении Черногории в НАТО заявил ранее, что оставляет за собой право принимать решения направленные на защиту национальных интересов безопасности.

"С учетом потенциала Черногории Североатлантический альянс вряд ли получит существенную "добавленную стоимость". Но в Москве не могут не учитывать стратегических последствий этого шага. Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности", - заявило российское внешнеполитическое ведомство после принятого парламентом Черного решения.