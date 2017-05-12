Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8509 RUR   0.0298 GBR   2.1946 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.83 Brent   50.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 16° Завтра 13° 22° 14 Май 15° 24° 15 Май 14° 24°

Дальнее зарубежье 12.05.2017 18:19

Страны НАТО ратифицировали протокол о членстве Черногории в альянсе

Все 28 стран-членов НАТО ратифицировали протокол о вступлении в альянс Черногории, сообщило правительство этой балканской страны.

"Протокол о вступлении ратифицирован. Спасибо всем союзникам и партнерам!" - написало правительство Черногории в "Твиттере".

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. После его ратификации всеми 28 государствами-членами Черногория сможет стать полноправным членом альянса.

Парламент Черногории одобрил закон о членстве республики в НАТО 28 апреля.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 31 марта, что, согласно его ожиданиям, все страны-члены альянса завершат ратификацию протокола о вступлении Черногории в НАТО в июне этого года.

Ранее на этой неделе премьер Черногории Душко Маркович сообщил, что его страна официально станет 29-м членов НАТО 5 июня.

МИД РФ в связи с решением о вступлении Черногории в НАТО заявил ранее, что оставляет за собой право принимать решения направленные на защиту национальных интересов безопасности.

"С учетом потенциала Черногории Североатлантический альянс вряд ли получит существенную "добавленную стоимость". Но в Москве не могут не учитывать стратегических последствий этого шага. Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности", - заявило российское внешнеполитическое ведомство после принятого парламентом Черного решения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]