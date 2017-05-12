Министр финансов Азербайджана и представители МБА проведут 23 мая встречу с иностранными кредиторами банка по вопросу реструктуризации долгов

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и представители Международного банка Азербайджана (МБА) 23 мая проведут встречу с иностранными кредиторами банка для обсуждения возможности обмена части долгов на суверенные облигации страны.

«Банк и министр финансов намерены 23 мая встретиться с инвесторами и показать им схему добровольной реструктуризации долгов банка», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированный источник на банковском рынке.

МБА в четверг объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. По данным источника, единственной деталью схемы, раскрытой для инвесторов, является то, что «часть внешних обязательств МБА будет обменена на суверенные облигации Азербайджана».

«Стоимость облигаций МБА и Азербайджана потеряли в стоимости сразу после появления сообщений о приостановке банком выплат по внешнему долгу», - сообщил источник.

В результате, МБА просрочил выплату по обязательствам, которая по графику должна была быть произведена 10 мая.

Как сообщалось ранее, очередной этап оздоровления МБА предусматривает проведение добровольной реструктуризации внешних обязательств банка.

«В рамках добровольной реструктуризации планируется передать правительству Азербайджана обязательства в инвалюте, привлеченные от международных финансовых институтов. В связи с этим, до завершения процесса передачи данных долгов банка правительству приостанавливается процесс выплаты обязательств в инвалюте перед иностранными кредиторами (за исключением выплат процентов по сделкам торгового финансирования)», - говорилось в сообщении банка.

МБА отметил, что план добровольной реструктуризации обязательств согласован с Палатой надзора за финансовыми рынками Азербайджана. При этом власти Азербайджана планируют провести собрание с иностранными кредиторами и рассчитывают, как минимум с 2/3 из них договориться о реструктуризации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. С этой целью проблемные активы банка были переданы ЗАО "Аграркредит".

По оценкам Международного валютного фонда конечной целью мероприятий по оздоровлению МБА является приватизация банка в течение пяти лет. В свою очередь, Р.Асланлы ранее заявлял, что МБА в I-ом полугодии 2017 года будет готов к приватизации.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов