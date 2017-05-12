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СНГ 12.05.2017 17:04

В ближайшем будущем украинцы смогут без виз посещать более 100 стран - глава МИД

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прогнозирует, что уже в краткосрочной перспективе безвизовый режим для украинцев будет введен с более чем 100 странами мира.

"Сейчас у нас безвизовый режим с 52 странами, после того как для нас откроется вся "шенгенская зона", к нам присоединятся 26 стран ЕС и еще 4 страны. Мы ведем сейчас переговоры с еще 27 странами относительно безвизового режима и с 11 ведем переговоры по облегчению режима ... Таким образом, есть шанс в самом ближайшем будущем открыть более чем сто стран для украинцев", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

П.Климкин отметил, что переговоры ведутся со странами из "белого списка" ЕС, со странами азиатского и латиноамериканского региона.

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Тэги: УКРАИНА, МИР, ПОЕЗДКИ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]