Контрабанду спиртных напитков армянского производства предотвратили в апреле азербайджанские пограничники

Государственной пограничной службой Азербайджана в апреле 2017 года задержаны 40 человек за нарушение границы, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы республики (ГПС).

"13 из задержанных лиц являются гражданами Азербайджана, пять – Ирака, по четыре – Узбекистана и Таджикистана, по три – Пакистана и Ирана, по два – Грузии, Нигерии и Ганы, по одному – Турции и Камеруна", - отмечается ГПС.

В течение месяца зафиксировано 672 факта нарушения пограничного режима, в связи с чем задержано 854 человека.

В сообщении отмечается, что правоохранительные органы Азербайджана в апреле задержали 323 объявленных ранее в розыск граждан и передали их в соответствующие органы.

В результате предпринятых мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли в апреле у наркокурьеров в общей сложности 10,046 кг наркотиков.

Сотрудники ГПС Азербайджана в апреле в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли контрабандных товаров на сумму 555,368 тыс. манатов. Среди изъятой продукции 17 единиц спиртных напитков, промышленные и сельскохозяйственные товары производства Армении.

Р.Бабаев