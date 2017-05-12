Контрабанду спиртных напитков армянского производства предотвратили в апреле азербайджанские пограничники

Государственной пограничной службой Азербайджана в апреле 2017 года задержаны 40 человек за нарушение границы, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы республики (ГПС).
"13 из задержанных лиц являются гражданами Азербайджана, пять – Ирака, по четыре – Узбекистана и Таджикистана, по три – Пакистана и Ирана, по два – Грузии, Нигерии и Ганы, по одному – Турции и Камеруна", - отмечается ГПС.
В течение месяца зафиксировано 672 факта нарушения пограничного режима, в связи с чем задержано 854 человека.
В сообщении отмечается, что правоохранительные органы Азербайджана в апреле задержали 323 объявленных ранее в розыск граждан и передали их в соответствующие органы.
В результате предпринятых мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли в апреле у наркокурьеров в общей сложности 10,046 кг наркотиков.
Сотрудники ГПС Азербайджана в апреле в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли контрабандных товаров на сумму 555,368 тыс. манатов. Среди изъятой продукции 17 единиц спиртных напитков, промышленные и сельскохозяйственные товары производства Армении.
Р.Бабаев
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