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Происшествия 12.05.2017 15:57

Контрабанду спиртных напитков армянского производства предотвратили в апреле азербайджанские пограничники

Государственной пограничной службой Азербайджана в апреле 2017 года задержаны 40 человек за нарушение границы, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы республики (ГПС).

"13 из задержанных лиц являются гражданами Азербайджана, пять – Ирака, по четыре – Узбекистана и Таджикистана, по три – Пакистана и Ирана, по два – Грузии, Нигерии и Ганы, по одному – Турции и Камеруна", - отмечается ГПС.

В течение месяца зафиксировано 672 факта нарушения пограничного режима, в связи с чем задержано 854 человека.

В сообщении отмечается, что правоохранительные органы Азербайджана в апреле задержали 323 объявленных ранее в розыск граждан и передали их в соответствующие органы.

В результате предпринятых мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли в апреле у наркокурьеров в общей сложности 10,046 кг наркотиков.

Сотрудники ГПС Азербайджана в апреле в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли контрабандных товаров на сумму 555,368 тыс. манатов. Среди изъятой продукции 17 единиц спиртных напитков, промышленные и сельскохозяйственные товары производства Армении.

Р.Бабаев

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Тэги: ПОГРАНСЛУЖБА, НАРУШИТЕЛИ, СВОДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]