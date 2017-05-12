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12.05.2017 16:00

Банк ВТБ (Азербайджан) повысил проценты по долларовым депозитам

Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозиту «Выгодный», открытым в долларах.

Наиболее высокие ставки предусмотрены для тех, кто намерен открыть депозит на год. Так, при условии открытия долларового депозита сроком на 12 месяцев процентные ставки составят 3%. При этом ставка остается неизменной как при выплате процентов в конце срока, так и ежемесячно.

Согласно новым условиям, отныне разместить доллары по вкладу «Выгодный» можно и на 6 месяцев. Максимальный срок размещения депозита – 24 месяца.

Минимальная сумма депозита составляет 100 долларов и по желанию клиента начисленные проценты могут быть переведены на банковскую карту или текущий счет. Депозиты, открытые по этим условиям, застрахованы согласно условиям Государственного Фонда Страхования вкладов.

При открытии депозита в банке ВТБ (Азербайджан) клиентам бесплатно оформляется пластиковая карта для снятия начисленных процентов, услуга смс-уведомления также предоставляется бесплатно и действуют выгодные условия досрочного расторжения.

Для справки:

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]