Банк ВТБ (Азербайджан) повысил проценты по долларовым депозитам

Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозиту «Выгодный», открытым в долларах.
Наиболее высокие ставки предусмотрены для тех, кто намерен открыть депозит на год. Так, при условии открытия долларового депозита сроком на 12 месяцев процентные ставки составят 3%. При этом ставка остается неизменной как при выплате процентов в конце срока, так и ежемесячно.
Согласно новым условиям, отныне разместить доллары по вкладу «Выгодный» можно и на 6 месяцев. Максимальный срок размещения депозита – 24 месяца.
Минимальная сумма депозита составляет 100 долларов и по желанию клиента начисленные проценты могут быть переведены на банковскую карту или текущий счет. Депозиты, открытые по этим условиям, застрахованы согласно условиям Государственного Фонда Страхования вкладов.
При открытии депозита в банке ВТБ (Азербайджан) клиентам бесплатно оформляется пластиковая карта для снятия начисленных процентов, услуга смс-уведомления также предоставляется бесплатно и действуют выгодные условия досрочного расторжения.
Для справки:
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.
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