Историю о связях предвыборной кампании Трампа с Москвой придумали проигравшие демократы, пишет американский президент

Президент США Дональд Трамп в пятницу в очередной раз заявил, что слухи о связях его предвыборного штаба с российским правительством были сфабрикованы американскими демократами.

"(. . .) история о существовании связи между русскими и (предвыборной - ИФ) кампанией Трампа была сфабрикована демократами как оправдание поражения на выборах", - написал Д.Трамп на своей странице в "Твиттере".