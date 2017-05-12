Конституционный суд Молдавии возглавил бывший депутат парламента Румынии

Новым председателем Конституционного суда Молдавии стал гражданин Румынии Тудор Панцыру, активно выступающий за объединение двух государств.
Как сообщила пресс-служба КС, такое решение приняли в пятницу на заседании судьи Конституционного суда.
Т.Панцыру известен как убежденный сторонник объединения Молдавии с Румынией. С 2003 года проживал в Румынии, в 2008 - 2012 годах был избран депутатом нижней палаты румынского парламента.
Несколько лет назад Т.Панцыру был назван прессой одним из самых коррумпированных судей Молдавии. Согласно декларации о доходах от 16 января 2013 года, изученной "Ziarul de Garda", бывший депутат парламента Румынии также является одним из самых богатых судей. Так, поданным издания, он владеет квартирами и земельными участками в Молдавии и Румынии, а сумма его депозитов в Румынии составляет $160 тыс., 259 тыс. румынских леев (около $65 тыс.) и 35 тыс. евро.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон приветствовал уход из Конституционного суда его бывшего председателя Александра Тэнасе. Глава государства заявил об этом журналистам в парламенте, где присутствовал в пятницу на церемонии принятия присяги новым членом КС Викторией Ифтоди.
"В Конституционном суде стало меньше одним сторонником объединения Молдавии с Румынией. Там остались еще иностранные граждане, которые выступают за ликвидацию государственности Молдавии (пять из шести членов КС являлись гражданами Румынии - ИФ)". Я твердо убежден, что это первый шаг в том, чтобы освободить КС от тех, кто не всегда выступает в интересах граждан Молдавии", - подчеркнул И.Додон.
Судьи КС назначаются сроком на шесть лет, с правом назначения не более двух сроков подряд.
Двое судей назначаются парламентом, двое - правительством и двое - Высшим советом магистратуры.
Судьи Конституционного суда избирают тайным голосованием председателя суда на трехлетний срок.
В настоящее время доподлинно известно, что румынское гражданство имеют, как минимум, четверо из шести судей Конституционного суда Молдавии.
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