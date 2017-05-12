Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8509 RUR   0.0298 GBR   2.1946 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.83 Brent   50.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 16° Завтра 13° 22° 14 Май 15° 24° 15 Май 14° 24°

СНГ 12.05.2017 17:45

Конституционный суд Молдавии возглавил бывший депутат парламента Румынии

Новым председателем Конституционного суда Молдавии стал гражданин Румынии Тудор Панцыру, активно выступающий за объединение двух государств.

Как сообщила пресс-служба КС, такое решение приняли в пятницу на заседании судьи Конституционного суда.

Т.Панцыру известен как убежденный сторонник объединения Молдавии с Румынией. С 2003 года проживал в Румынии, в 2008 - 2012 годах был избран депутатом нижней палаты румынского парламента.

Несколько лет назад Т.Панцыру был назван прессой одним из самых коррумпированных судей Молдавии. Согласно декларации о доходах от 16 января 2013 года, изученной "Ziarul de Garda", бывший депутат парламента Румынии также является одним из самых богатых судей. Так, поданным издания, он владеет квартирами и земельными участками в Молдавии и Румынии, а сумма его депозитов в Румынии составляет $160 тыс., 259 тыс. румынских леев (около $65 тыс.) и 35 тыс. евро.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон приветствовал уход из Конституционного суда его бывшего председателя Александра Тэнасе. Глава государства заявил об этом журналистам в парламенте, где присутствовал в пятницу на церемонии принятия присяги новым членом КС Викторией Ифтоди.

"В Конституционном суде стало меньше одним сторонником объединения Молдавии с Румынией. Там остались еще иностранные граждане, которые выступают за ликвидацию государственности Молдавии (пять из шести членов КС являлись гражданами Румынии - ИФ)". Я твердо убежден, что это первый шаг в том, чтобы освободить КС от тех, кто не всегда выступает в интересах граждан Молдавии", - подчеркнул И.Додон.

Судьи КС назначаются сроком на шесть лет, с правом назначения не более двух сроков подряд.

Двое судей назначаются парламентом, двое - правительством и двое - Высшим советом магистратуры.

Судьи Конституционного суда избирают тайным голосованием председателя суда на трехлетний срок.

В настоящее время доподлинно известно, что румынское гражданство имеют, как минимум, четверо из шести судей Конституционного суда Молдавии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, КС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]