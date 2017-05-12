Лукашенко объявил о спортивной реформе в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о "серьезном переформатировании" сферы спорта в стране.

"Вы должны знать, что мы начинаем серьезное переформатирование, если не капитальную встряску, всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это", - сказал А.Лукашенко в пятницу, согласовывая назначение Сергея Репкина на должность ректора учреждения образования "Белорусский государственный университет физической культуры".

Глава государства, слова которого приводит его пресс-служба, отметил положительную тенденцию, что в стране все больше людей начинают заниматься массовым спортом.

"Но, увы, спорта высоких достижений поменьше стало. Вот в чем вся проблема. Сегодня спортивные соревнования на чемпионатах мира, Европы - это не игра. Это даже не сражение. Это - битва. Другого не дано", - заметил он.

А.Лукашенко в этой связи высказал долю критики по поводу качества и результатов игры белорусских хоккеистов.

Президент также отметил важность грамотного подбора кадров в спортивной сфере, желающих работать и добиваться результатов. Глава государства считает ненормальной ситуацию, когда в некоторых спортивных федерациях при отсутствии достижений функционеры получают высокие зарплаты.

"Ставку надо делать на своих тренеров, на своих ребят, готовить их надо на местах. А это уже ваша будущая работа", - заявил А.Лукашенко.