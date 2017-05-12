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Дальнее зарубежье 12.05.2017 16:24

Трамп предложил заменить брифинги в администрации раздачей письменных ответов

Президент США Дональд Трамп в пятницу предложил отменить брифинги для журналистов и вместо них раздавать им письменные ответы.

"Может, лучшим решением будет отменить все брифинги для прессы и ради точности раздавать письменные ответы?" - написал президент США на своей странице в Твиттере.

"Поскольку я очень активный президент, ведущий множество различных дел, у моих представителей не всегда есть возможность быть абсолютно точными на трибуне", - заявил президент, объяснив предложение отказаться от брифингов для журналистов.

В отдельном сообщении Д.Трамп также написал: "Фальшивые СМИ работают сегодня сверхурочно".

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Тэги: США, ТРАМП, БРИФИНГИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]