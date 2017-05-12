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12.05.2017 16:33

С 12 по 22 мая филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) работает без выходных

В связи с проведением в Баку IV Игр исламской солидарности филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) переходит на режим работы без выходных дней. Продлены также рабочие часы филиала: в период игр филиал будет работать с 9.00 до 19.00 по будням, с 10.00 до 19.00 по выходным дням, время работы кассы – с 9.00 до 18.00 по будням, до с 10.00 до 18.00 по выходным дням. Такой режим работы продолжится до окончания Исламиады 22 мая 2017 года.

Филиал продолжит оказывать клиентам весь спектр банковских услуг: валютно-обменные операции, выплата и отправка средств по системам быстрых денежных переводов, приходные операции, открытие счетов, заказ и выдача пластиковых карт, прием платежных поручений, предоставление выписок по счетам, прием заявок на кредит, консультации.

Такой режим работы офиса «Гянджлик» организован для удобства клиентов, в том числе и гостей города. Филиал расположен у выхода станции метро «Гянджлик», по адресу пр-т M.K.Aтатюрка, 2 (напротив ТЦ «Ganjlik Mall»).

Кроме того, в эти дни клиенты смогут пльзоваться всеми банкоматами и POS-терминалами ВТБ (Азербайджан). Банк обеспечит их непрерывную и устойчивую работу во время проведения Игр исламской солидарности. Все банкоматы ВТБ (Азербайджан) будут снабжены достаточным количеством валюты.

Для справки:

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]