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Дальнее зарубежье 12.05.2017 19:03

В Англии украли рукопись предыстории "Гарри Поттера"

Предыстория "Гарри Поттера", написанная писательницей Джоан Роулинг, похищена в английском городе Бирмингем, сообщают в пятницу британские СМИ.

В истории, написанной Дж.Роулинг от руки с двух сторон открытки формата А5, рассказывается о событиях за три года до рождения Гарри Поттера. Она состоит из 800 слов, ее главными героями являются отец главного волшебника серии романов Джеймс Поттер и его крестный отец Сириус Блэк.

Местные СМИ пишут, что рукопись была украдена в период между 13 и 24 апреля. Однако информация об этом была опубликована только сейчас.

Известно, что эта открытка была написана специально для благотворительного аукциона Sotheby`s, на котором она и была продана в 2008 году.

Полиция графства Уэст-Мидленд призвала всех, кто располагает какой-либо информацией об этом инциденте, сообщить им об этом.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РУКОПИСЬ, КРАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]