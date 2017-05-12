Предыстория "Гарри Поттера", написанная писательницей Джоан Роулинг, похищена в английском городе Бирмингем, сообщают в пятницу британские СМИ.

В истории, написанной Дж.Роулинг от руки с двух сторон открытки формата А5, рассказывается о событиях за три года до рождения Гарри Поттера. Она состоит из 800 слов, ее главными героями являются отец главного волшебника серии романов Джеймс Поттер и его крестный отец Сириус Блэк.

Местные СМИ пишут, что рукопись была украдена в период между 13 и 24 апреля. Однако информация об этом была опубликована только сейчас.

Известно, что эта открытка была написана специально для благотворительного аукциона Sotheby`s, на котором она и была продана в 2008 году.

Полиция графства Уэст-Мидленд призвала всех, кто располагает какой-либо информацией об этом инциденте, сообщить им об этом.