Предыстория "Гарри Поттера", написанная писательницей Джоан Роулинг, похищена в английском городе Бирмингем, сообщают в пятницу британские СМИ.
В истории, написанной Дж.Роулинг от руки с двух сторон открытки формата А5, рассказывается о событиях за три года до рождения Гарри Поттера. Она состоит из 800 слов, ее главными героями являются отец главного волшебника серии романов Джеймс Поттер и его крестный отец Сириус Блэк.
Местные СМИ пишут, что рукопись была украдена в период между 13 и 24 апреля. Однако информация об этом была опубликована только сейчас.
Известно, что эта открытка была написана специально для благотворительного аукциона Sotheby`s, на котором она и была продана в 2008 году.
Полиция графства Уэст-Мидленд призвала всех, кто располагает какой-либо информацией об этом инциденте, сообщить им об этом.
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