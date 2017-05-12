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СНГ 12.05.2017 18:32

Лидеры РФ и Южной Кореи выступают за поиск путей дипломатического урегулирования кризиса на Корейском полуострове - Кремль

Президенты РФ и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин обсудили в пятницу по телефону ситуацию на Корейском полуострове, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по ситуации на Корейском полуострове подчеркнута важность поиска путей политико-дипломатического урегулирования кризиса. Владимир Путин и Президент Мун Чжэ Ин договорились о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе телефонного разговоры обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. "Выражена, в частности, обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях", - сообщают в Кремле.

Отмечается, что В.Путин поздравил Мун Чжэ Ин с избранием главой Южной Кореи.

Досрочные выборы в Южной Корее, на которых победу одержал Мун Чжэ Ин, прошли после импичмента и отстранения от власти бывшей главы государства Пак Кын Хе в связи с ее причастностью к коррупционному скандалу.

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Тэги: РОССИЯ, ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ


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