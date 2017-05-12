Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8509 RUR   0.0298 GBR   2.1946 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.83 Brent   50.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 16° Завтра 13° 22° 14 Май 15° 24° 15 Май 14° 24°

СНГ 12.05.2017 18:45

Около 35 мирных жителей в Донбассе стали жертвами нарушения Минских соглашений с начала года - ОБСЕ

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что в результате нарушения Минских договоренностей в Донбассе с начала года погибло более 35 мирных жителей.

"С начала года СММ ОБСЕ зафиксировала более 190 жертв среди мирного населения, около 35 из них погибли в результате нарушения Минских договоренностей", - заявил А.Хуг на брифинге в Луганске.

Замглавы ОБСЕ отметил, что гражданское население в Донбассе гибнет из-за продолжающихся обстрелов на линии соприкосновения, "а также из-за того, что по обе стороны по линию соприкосновения земля усыпана минами и неразорвавшимися боеприпасами".

А.Хуг отметил, что сторонам конфликта в Донбассе все еще не удается полностью выполнять договоренности, взятые на себя в Минске.

"СММ ОБСЕ все еще регистрирует нарушения сотен и тысячи случаев каждый день. И также СММ фиксирует оружие, которое находится в тех местах, где оно не должно быть. И это вооружение не только размещается там, где оно не должно быть, но и используется", - заявил замглавы миссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ЖЕРТВЫ, ОБСЕ


Похожие новости


Гумконвой Красного Креста доставил в Донбасс более 200 тонн продуктов, лекарств и стройматериалов Автоколонна Красного Креста доставила в Донбасс более 330 тонн гумпомощи Порошенко заявляет о гибели 69 украинских военных с начала года в Донбассе Саакашвили предлагает построить "большую стену" на линии разграничения в Донбассе Красный Крест помог 1 млн жителям Донбасса, заявляют в Киеве В Донбассе погибли 193 нацгвардейца - Порошенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]