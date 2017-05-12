Около 35 мирных жителей в Донбассе стали жертвами нарушения Минских соглашений с начала года - ОБСЕ

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что в результате нарушения Минских договоренностей в Донбассе с начала года погибло более 35 мирных жителей.

"С начала года СММ ОБСЕ зафиксировала более 190 жертв среди мирного населения, около 35 из них погибли в результате нарушения Минских договоренностей", - заявил А.Хуг на брифинге в Луганске.

Замглавы ОБСЕ отметил, что гражданское население в Донбассе гибнет из-за продолжающихся обстрелов на линии соприкосновения, "а также из-за того, что по обе стороны по линию соприкосновения земля усыпана минами и неразорвавшимися боеприпасами".

А.Хуг отметил, что сторонам конфликта в Донбассе все еще не удается полностью выполнять договоренности, взятые на себя в Минске.

"СММ ОБСЕ все еще регистрирует нарушения сотен и тысячи случаев каждый день. И также СММ фиксирует оружие, которое находится в тех местах, где оно не должно быть. И это вооружение не только размещается там, где оно не должно быть, но и используется", - заявил замглавы миссии.