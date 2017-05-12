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Регион 12.05.2017 19:16

Посол Грузии в Испании Зураб Пололикашвили стал генсеком Всемирной организации туризма при ООН

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил грузинского посла в Испании Зураба Пололикашвили с избранием на должность генерального секретаря Всемирной организации туризма при ООН.

"Избрание Зураба Пололикашвили на этот пост является большим успехом для Грузии. В нашей стране еще не было представителя на таком высоком посту в системе ООН", - сказал Г.Квирикашвили журналистам.

По информации МИД Грузии, выборы нового генсека Всемирной туристической организации прошли в Мадриде в ходе 105 сессии исполнительного совета организации.

Пост генсека Всемирной организации туризма З.Пололикашшвили будет занимать до 2021 года.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ООН, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]