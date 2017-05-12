Посол Грузии в Испании Зураб Пололикашвили стал генсеком Всемирной организации туризма при ООН

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил грузинского посла в Испании Зураба Пололикашвили с избранием на должность генерального секретаря Всемирной организации туризма при ООН.

"Избрание Зураба Пололикашвили на этот пост является большим успехом для Грузии. В нашей стране еще не было представителя на таком высоком посту в системе ООН", - сказал Г.Квирикашвили журналистам.

По информации МИД Грузии, выборы нового генсека Всемирной туристической организации прошли в Мадриде в ходе 105 сессии исполнительного совета организации.

Пост генсека Всемирной организации туризма З.Пололикашшвили будет занимать до 2021 года.