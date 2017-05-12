Трамп посоветовал Коми ответственнее общаться с прессой

Президент США Дональд Трамп в пятницу посоветовал уволенному главе ФБР Джеймсу Коми более ответственно подходить к общению с прессой, и надеяться на то, что записей их бесед не существует.
"Прежде чем инициировать утечки в прессу, Джеймсу Коми стоит надеяться на то, что записей наших бесед не существует!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".
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