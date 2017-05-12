Решение Трампа о поставках оружия курдам в Сирии обсуждалось в ходе визита Лаврова в США - Ушаков

В Кремле воздержались от комментариев в связи с решением президента США Дональда Трампа начать поставки вооружений курдским формированиям в Сирии в целях борьбы с ИГИЛ.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что данная тема обсуждалась в ходе недавнего визита в Вашингтон главы МИД России Сергея Лаврова.

"Просто скажу, что все эти темы обсуждались в Вашингтоне", - сказал он.

"Я бы конкретно по этому вопросу сейчас воздержался от комментариев", - сказал Ю.Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

9 мая Д.Трамп одобрил поставку вооружений курдским Отрядам народной самообороны, которые призваны помочь возглавляемой Вашингтоном коалиции в освобождении главного оплота ИГИЛ в Сирии города Ракки. Предполагается, что курдские ополченцы получат боеприпасы, стрелковое оружие, пулеметы, станковые пулеметы, строительную технику, включая бульдозеры и бронированные машины.

Турция считает Отряды народной самообороны террористами и стремится освободить от них приграничные районы на севере Сирии.