Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8509 RUR   0.0298 GBR   2.1946 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.83 Brent   50.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 16° Завтра 13° 22° 14 Май 15° 24° 15 Май 14° 24°

СНГ 12.05.2017 20:15

Решение Трампа о поставках оружия курдам в Сирии обсуждалось в ходе визита Лаврова в США - Ушаков

В Кремле воздержались от комментариев в связи с решением президента США Дональда Трампа начать поставки вооружений курдским формированиям в Сирии в целях борьбы с ИГИЛ.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что данная тема обсуждалась в ходе недавнего визита в Вашингтон главы МИД России Сергея Лаврова.

"Просто скажу, что все эти темы обсуждались в Вашингтоне", - сказал он.

"Я бы конкретно по этому вопросу сейчас воздержался от комментариев", - сказал Ю.Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

9 мая Д.Трамп одобрил поставку вооружений курдским Отрядам народной самообороны, которые призваны помочь возглавляемой Вашингтоном коалиции в освобождении главного оплота ИГИЛ в Сирии города Ракки. Предполагается, что курдские ополченцы получат боеприпасы, стрелковое оружие, пулеметы, станковые пулеметы, строительную технику, включая бульдозеры и бронированные машины.

Турция считает Отряды народной самообороны террористами и стремится освободить от них приграничные районы на севере Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, КУРДЫ


Похожие новости


Конституционный референдум в Турции - внутреннее дело этой страны, все должны с уважением относиться к его итогам - Песков Супруги Пескова, Ушакова и Чуйченко стали по итогам 2016 года самими состоятельными женами кремлевских чиновников В Кремле подтвердили проведение встречи Путина и Лукашенко 3 апреля в Петербурге Песков: информация Wikileaks о прослушке ЦРУ российских официальных лиц заслуживает внимания Вопрос о введении визового режима с Белоруссией на повестке дня не стоит - Кремль Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]