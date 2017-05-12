Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 14 мая в Пекине - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Китай на международный форум "Один пояс, один путь" проведет 14 мая в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он уточнил, что лидеры двух стран удалятся на переговоры сразу после торжественной церемонии открытия форума в Пекине.
Как рассказал представитель Кремля, встреча президента РФ и председателя КНР пройдет в форматах переговоров делегаций двух стран и рабочего завтрака, на который приглашены многочисленные члены правительств двух стран и представители деловых кругов.
В частности, в переговорах с российской стороны примут участие глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Игорь Шувалов, глава Минэнерго Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, министр транспорта Максим Соколов, министр образования Ольга Васильева.
"На первой части беседы будут присутствовать также представители крупного российского бизнеса, в том числе, Олег Белозеров, Олег Дерипаска, Кирилл Дмитриев, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Геннадий Тимченко, Леонид Михельсон, Петр Фрадков", - сказал Ю.Ушаков.
Вечером того же дня В.Путин проведет отдельную беседу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, примет участие в торжественном обеде для лидеров-участников форума от имени председателя КНР и посетит гала-концерт.
Во второй день форума в Пекине у В.Путина также может пройти ряд двусторонних встреч, добавил помощник президента.
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