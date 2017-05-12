В честь своего 10-летия Nar дарит ценные подарки своим постоянным клиентам

Чтобы отметить 10-летний юбилей, и продолжая радовать своих клиентов, Nar дарит 200 минут для звонков внутри сети и 1GB трафика всем абонентам, кто присоединился к нашей семье 10 лет назад.

В рамках юбилейных мероприятий, мобильный оператор запускает кампанию «Приведи друга в Nar», благодаря которой те абоненты, кто приведут своих друзей в семью Nar, получат деньги на баланс своего номера. По условиям кампании, те абоненты, кто приведут новых клиентов в Nar, в течение 5 месяцев будут получать бесплатные средства на баланс номера каждый раз, когда их друзья пополнят свой баланс.

Nar, отмечающий в этом году свое 10-летие, начал свою коммерческую деятельность в 2007 году под торговой маркой Nar Mobile, и за короткий период времени превратился в весьма значимого игрока на телекоммуникационном рынке Азербайджана. В 2015 году, отдавая дань уважения культуре, истории и традициям Азербайджана, мы сменили торговую марку на Nar. Эта перемена, символизирует гармоничное сочетание культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar – это поистине национальный символ чего-то исключительно ценного и доступного каждому. Мы решили убрать слово mobile из названия нашей торговой марки, чтобы оно более точно отражало все разнообразие предлагаемых нами услуг, так как сегодня, помимо традиционных услуг мобильной связи, мы предлагаем также и услуги фиксированного интернета и цифрового телевидения.

Мы верим, что в Азербайджане существует большая группа потребителей, интересы которых не были учтены в полной мере, и эти люди хотят пользоваться услугами связи с оптимальным соотношением цены и качества. Поэтому, все предлагаемые нами услуги и продукты служат лишь одной цели: сделать телекоммуникационные и развлекательные услуги доступными для каждого пользователя. Мы продолжим создавать удивительные по своей простоте предложения по самым выгодным ценам, чтобы удовлетворить целый ряд разнообразных потребностей клиентов. Если вам нужны мобильные услуги голосовой связи и передачи данных, скоростной фибероптический интернет для дома и телевидение высокого качества, то вы можете получить все это от Nar как по отдельности, так и в одном пакете с оптимальным сочетанием цены и качества.

Посетите nar.az для более подробной информации о продуктах, кампаниях и проектах Nar.