Азербайджан и Турция договорились о совместном производстве изделий оборонного назначения

Предприятия оборонной промышленности Азербайджана и Турции подписали протокол о намерении для совместного производства продукции оборонного назначения, сообщает азербайджанское министерство оборонной промышленности (МОП).
«Научно-исследовательский институт Миноборонпрома, производственные объединения министерства «Optika-Mexanika» и «Cihaz» подписали протокол о намерении совместного производства изделий оборонного назначения с турецкими компаниями ASELSAN и TUSASH»,- говорится в сообщении ведомства.
Документ был подписан в рамках проходящей в Стамбуле XIII Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2017.
Ф.Исазаде
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