Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8509 RUR   0.0298 GBR   2.1946 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.83 Brent   50.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 16° Завтра 13° 22° 14 Май 15° 24° 15 Май 14° 24°

Внешняя политика 12.05.2017 18:03

Азербайджан и Турция договорились о совместном производстве изделий оборонного назначения

Предприятия оборонной промышленности Азербайджана и Турции подписали протокол о намерении для совместного производства продукции оборонного назначения, сообщает азербайджанское министерство оборонной промышленности (МОП).

«Научно-исследовательский институт Миноборонпрома, производственные объединения министерства «Optika-Mexanika» и «Cihaz» подписали протокол о намерении совместного производства изделий оборонного назначения с турецкими компаниями ASELSAN и TUSASH»,- говорится в сообщении ведомства.

Документ был подписан в рамках проходящей в Стамбуле XIII Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2017.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, ПРОИЗВОДСТВО


Похожие новости


Грузия, Азербайджан и Турция готовятся подписать соглашение о трехстороннем военном сотрудничестве Высокопоставленные представители ВС Азербайджана, Турции и Грузии понаблюдали за очередным этапом азербайджано-турецких учений ВС Азербайджана и Турции отработали боевые элементы в ходе военных учений Азербайджанские парламентарии раскритиковали позицию ПАСЕ по Турции Азербайджан и Турция задействовали в совместных учениях порядка 1 тыс. человек личного состава Баку и Анкара приступили к совместным тактическим учениям – Минобороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]