Азербайджан и Турция договорились о совместном производстве изделий оборонного назначения

Предприятия оборонной промышленности Азербайджана и Турции подписали протокол о намерении для совместного производства продукции оборонного назначения, сообщает азербайджанское министерство оборонной промышленности (МОП).

«Научно-исследовательский институт Миноборонпрома, производственные объединения министерства «Optika-Mexanika» и «Cihaz» подписали протокол о намерении совместного производства изделий оборонного назначения с турецкими компаниями ASELSAN и TUSASH»,- говорится в сообщении ведомства.

Документ был подписан в рамках проходящей в Стамбуле XIII Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2017.

Ф.Исазаде