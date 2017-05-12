Бразилия сократит свою долю в АБИИ

Бразилия сократит свою долю участия в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
АБИИ, штаб-квартира которого находится в Пекине, был официально учрежден 57 странами в конце 2015 года с уставным капиталом в $100 млрд. Китаю, который был инициатором создания банка, принадлежит 26,06%-ная доля, Индии - 7,5%, России 5,92% (65,362 тыс. акций).
При подписании соглашения доля Бразилии составляла почти 32 тыс. акций банка, стоимость которых превышает $3 млрд. Однако, по данным источников, недавно бразильские чиновники уведомили АБИИ о том, что страна сможет оплатить только 50 акций. Это обусловлено внутренними факторами, в частности, мерами правительства Бразилии по сокращению расходов.
Официальный представитель АБИИ подтвердил WSJ решение Бразилии о снижении своего участия, добавив, что спрос на присоединение к банку остается сильным. По его словам, действия Бразилии никак не скажутся на функционировании банка в целом.
Также в статье отмечается, что до настоящего времени свою долю в АБИИ не оплатили также ЮАР, Кувейт, Малайзия и Испания. Им было предоставлено дополнительное время и возможность сделать это до конца 2017 года.
В марте этого года в АБИИ вошли еще 13 государств, в результате чего число членов достигло 70. Ожидается, что в ближайшие выходные будет объявлено о принятии следующей группы стран, которые хотят присоединиться к банку.
Ключевая цель АБИИ - преодоление инфраструктурных ограничений экономического развития стран азиатского региона. В сферу деятельности банка будет входить широкий спектр финансовых услуг: кредитование, участие в капитале, предоставление гарантий, техпомощь.
Приоритетные направления инвестиций банка - энергетика и электроэнергетика, транспорт и логистика, сельская инфраструктура, защита окружающей среды.
По оценкам экспертов, спрос на инфраструктурные инвестиции в Азии оценивается более чем в $1 трлн в год.
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