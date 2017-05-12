Уходящий с поста президента Франции Олланд прощается с сотрудниками Елисейского дворца

Президент Франции Франсуа Олланд, которому в воскресенье предстоит передать полномочия своему преемнику Эмманюэлю Макрону, в пятницу прощается с сотрудниками Елисейского дворца, передают парижские СМИ.

Так, в районе полудня он подготовил угощение для всего персонала, а уже вечером должен состояться прием непосредственно для его ближайших соратников.

Ожидается, что после ухода с поста президента Ф.Олланд отправится жить на юго-запад Франции - в департамент Коррез.