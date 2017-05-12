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Дальнее зарубежье 12.05.2017 20:55

Уходящий с поста президента Франции Олланд прощается с сотрудниками Елисейского дворца

Президент Франции Франсуа Олланд, которому в воскресенье предстоит передать полномочия своему преемнику Эмманюэлю Макрону, в пятницу прощается с сотрудниками Елисейского дворца, передают парижские СМИ.

Так, в районе полудня он подготовил угощение для всего персонала, а уже вечером должен состояться прием непосредственно для его ближайших соратников.

Ожидается, что после ухода с поста президента Ф.Олланд отправится жить на юго-запад Франции - в департамент Коррез.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ОЛЛАНД, ПЕРСОНАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]