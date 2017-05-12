Азербайджан вносит большой вклад в налаживание диалога между цивилизациями - шейхульислам

Азербайджан вносит большой вклад в налаживание диалога между цивилизациями, сказал председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на официальном приеме, устроенном в понедельник от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с IV Играми исламской солидарности. Официальный прием был организован в честь представителей исламских государств, находящихся в Баку, отмечается в сообщении УМК.

«Азербайджан вносит большой вклад в формирование толерантной среды, налаживание межкультурного диалога и диалога между цивилизациями, мультикультурализма, пропаганду исламских ценностей в мире. События, происходящие в исламских государствах, стоящие перед ними вызовы делают актуальным солидарность этих стран», - заявил А.Пашазаде.

По его словам, проведение в Азербайджане IV Игр исламской солидарности является олицетворением этого намерения.Первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Зияфет Аскеров отметил, что исламская солидарность сегодня очень важна для исламского мира.

«Сегодня Азербайджан демонстрирует позицию, направленную на расширение связей между исламскими государствами и укрепление исламской солидарности», - заявил З.Аскеров.

IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

В играх примут участие спортсмены из 54 мусульманских стран.