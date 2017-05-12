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Спорт 12.05.2017 22:01

Церемония открытия IV Игр исламской солидарности началась в Баку

Церемония открытия IV Игр исламской солидарности началась в Баку в пятницу, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан» с церемонии.

IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

В играх примут участие спортсмены из 54 мусульманских стран.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИСЛАМИАДА, ОТКРЫТИЕ, ЦЕРЕМОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]