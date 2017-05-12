Церемония открытия IV Игр исламской солидарности началась в Баку в пятницу, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан» с церемонии.

IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

В играх примут участие спортсмены из 54 мусульманских стран.

А.Ахундов